Argentina hizo valer su favoritismo y derrotó a Cuba en su debut en el Mundial Sub 20

Argentina hizo valer su favoritismo y derrotó por 3-1 a Cuba en su debut en la primera fecha del Grupo D de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, encuentro disputado en el estadio "Elías Figueroa Brander" de Valparaíso.

Los dirigidos por Diego Placente jugaron con un hombre menos durante 80 minutos, lo que realza aún más este estreno victorioso.

El primer grito de gol para la Albiceleste llegó apenas a los 3 minutos. Los trasandinos recuperaron el esférico presionando la salida cubana y, tras una buena jugada por la banda izquierda, Santino Andino lanzó un centro que Alejo Sarco conectó en la boca del arco para marcar el 1-0.

A los 9 minutos se produjo una jugada clave: La tarjeta roja al defensor argentino Santiago Fernández, tras cometer una falta como último hombre sobre Alessio Raballo al borde del área grande, en un veloz contraataque del elenco caribeño.

Cuba hizo sentir de inmediato el hombre de más; Romario Torres (14') remató potente de zurda, pero el guardameta Santino Barbi respondió con los pies para evitar el empate.

Pese a la inferioridad numérica, Argentina siguió presionando la salida rival. Tras un nuevo robo, Sarco remató de larga distancia aprovechando que el arquero isleño Yurdy Hodelin estaba mal parado, aunque este alcanzó a desviar al córner. En el rebote de ese tiro de esquina, nuevamente Sarco intentó al arco, pero su disparo se fue apenas desviado.

Cuando Cuba arremetía y generaba peligro, llegó el segundo tanto rioplatense. Tras una asociación por la banda derecha entre Maher Carrizo y Dylan Gorosito, este último envió un centro que Sarco conectó de forma impecable con un certero cabezazo que se coló en el ángulo (41').

Antes del descanso, Cuba logró descontar. Tras un tiro de esquina y una desatención en la retaguardia argentina, el rebote le quedó a Karel Pérez, quien debajo del arco empujó el balón al fondo para marcar el 1-2 al cierre de los primeros 45 minutos.

El segundo lapso tuvo menos emociones en las áreas, disputándose el balón en el centro de la cancha, con mucha refriega y juego físico.

Argentina resistió todo el complemento con 10 jugadores, y el alivio de la victoria asegurada llegó al minuto 90. Tras un balón disputado por Mateo Silvetti, el esférico le quedó al chileno-argentino Ian Subriare, jugador de River Plate y una de las figuras del conjunto trasandino, quien con un potente zurdazo cruzado selló el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Argentina e Italia lideran el Grupo D con tres puntos cada uno, mientras que Cuba y Australia permanecen sin unidades.

La próxima fecha del Grupo D se jugará el miércoles 1 de octubre en Valparaíso. A las 17:00 horas se medirán Cuba ante Italia y, a las 20:00 horas, Argentina enfrentará a Australia.