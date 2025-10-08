Argentina sacó cartel de favortivo tras golear a Nigeria en el Mundial Sub 20

Argentina goleó por 4-0 a Nigeria en los octavos de final del Mundial Sub 20, disputado en el Estadio Nacional, sacó cartel de favorito y enfrentará a México en la próxima fase del torneo.

El duelo comenzó con un gol tempranero. Al minuto de juego, Ian Subiare remató de larga distancia, el balón rebotó, y en la segunda jugada Dylan Gorosito metió un centro de primera que Alejo Sarco se barrió para conectar y abrir el marcador, decretando el 1-0 parcial.

El tanto marcó el tramite del primer tramo del partido, con un dominio absoluto de la albiceleste. Tal es así que a los 23 minutos amplió la ventaja: Maher Carrizo, con una impecable ejecución de tiro libre desde la medialuna, sacó un zurdazo potente que se clavó junto al palo del arquero, en un verdadero golazo que puso el 2-0.

En los 28', Tahir Maigana tuvo el descuento para Nigeria, pero la rápida salida del arquero argentino Santino Barbi logró bloquear el disparo en doble instancia.

Sobre el cierre del primer tiempo, los africanos generaron otra ocasión clara: tras un tiro de esquina y un rebote, Daniel Daga (45+3) remató potente en el área chica, pero Santino Barbi, con una gran reacción y una mano salvadora, desvió el balón manteniendo su arco en cero.

El complemento arrancó con Argentina más replegada, apostando al contra ataque, y una de esas transiciones resultó letal para Nigeria: Carrizo (53'), tras un pase filtrado desde el mediocampo, encaró solo al arquero Harcourt y definió con un zurdazo rasante para marcar el 3-0 y su segundo tanto personal.

El técnico albiceleste, Diego Placente, realizó modificaciones que refrescaron el ataque, y a los 66 minutos Mateo Silvetti, tras recibir un pase en profundidad, ingresó al área, amagó y definió de zurda para sentenciar el 4-0.

Con este resultado, la albiceleste avanzó a los cuartos de final, instancia en la que enfrentará a México, este sábado 11 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.