Argentina superó a Italia y se alzó con el liderato de su grupo en el Mundial Sub 20

La selección de Argentina sacó credenciales de candidato en la Copa Mundial Sub 20 que se disputa en Chile luego de superar por 1-0 a Italia en el Estadio "Elías Figueroa Brander" de Valparaíso para asegurarse, con puntaje perfecto, el primer lugar del Grupo D.

El partido comenzó con ritmo controlado, pero la "albiceleste" se mostró más activa y ello la llevo a rozar el primer gol cuando el defensa Christian Corradi casi anota en contra después de despejar un centro de Maher Carrizo (25').

Justo antes del entretiempo, Lorenzo Riccio dio la respuesta más contundente para la "azurra" y consiguió romper la paridad (39'). No obstante, sus festejos se vieron ahogados al ser sorprendido en fuera de juego.

Para el complemento la acción se mantuvo en tensión y con un trámite bastante opaco. Si bien, ambos elencos hicieron uso de la "tarjeta verde" para conseguir algún tipo de ventaja, el marcador no se movió hasta la parte final.

Los cambios de Diego Placente le dieron resultados y la aparición de Dylan Gorosito desequilibró la balanza. El futbolista que milita en Boca Juniors eludió tres rivales (73') y definió ante la salida de Alessandro Nunziante para la victoria definitiva.

Con este resultado Argentina cerró la fase de grupos con 9 puntos y avanzó como líder del Grupo D, seguida por Italia con 4. Atrás quedaron una Australia que se ubicó tercera con 3 y una Cuba con 1 punto.