Brasil y España lucharán en el cierre de un Grupo C que define el rival de Chile en el Mundial sub 20

Brasil y España se jugarán el todo por el todo en la última jornada de la fase de grupos del Mundial Sub 20 de Chile 2025, este sábado desde las 17:00 horas en el Estadio Nacional.

Por un lado, los brasileños vienen de caer por 2-1 ante Marruecos en la jornada anterior, mientras que en su debut empataron 2-2 ante México.

España enfrenta un momento similar. "La Furia Roja" aún no conoce de victorias en el certamen luego de registrar un empate 2-2 ante los mexicanos y caer por 2-0 ante Marruecos. Asimismo, y al igual que el combinado verdeamarhela, a pesar de ganar, pueden quedar fuera de la fase eliminatoria de la cita planetaria.

Con un único punto, ambos elencos necesitan ganar y esperar que, en simultáneo, México (2) no derrote al ya clasificado Marruecos, que es inalcanzable puntero con seis unidades.

Quien se quede con el segundo puesto del Grupo C se medirá contra La Roja en octavos de final, pues la selección chilena remató segunda del Grupo A gracias al desempate del fair play, luego de una caída agónica ante Egipto.

