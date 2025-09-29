Colombia logró un trabajado triunfo ante Arabia Saudita en su debut en el Mundial Sub 20

Este lunes, Colombia logró una trabajada victoria por 1-0 ante Arabia Saudita, en un encuentro disputado en el Estadio Fiscal de Talca, en su debut en el Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El único gol fue anotado por Óscar Perea (64'), quien aprovechó un preciso centro raso de Jordán Barrera para darle un merecido triunfo a los "cafeteros".

Con esta victoria, Colombia quedó líder del Grupo D, con los mismos puntos y diferencia de gol que Noruega, que venció por idéntico marcador a Nigeria en la primera jornada de partidos del día.

El próximo partido de los "cafeteros" será contra Noruega el jueves 2 de octubre a las 17:00 horas (20:00 GMT), mientras que Arabia Saudita se enfrentará a Nigeria el mismo día a las 20:00 horas. Ambos encuentros se disputarán en el Estadio Fiscal de Talca.