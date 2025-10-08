Colombia venció con claridad a Sudáfrica y avanzó en el Mundial Sub 20

En un duro encuentro jugado en Estadio Fiscal de Talca, Colombia se impuso por 3-1 a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Sub 20.

En un primer tiempo dominado por los cafeteros, Joel Canchimbo abrió el marcador a los 7' para manejar el control de las acciones. Asimismo, Simón García recibió tarjeta amarilla en los 40 minutos y se perderá la llave de cuartos de final.

¡GOOOOL DE COLOMBIA!



Gran remate de Joel Canchimbo en el área rival para poner el 1-0 ante Sudáfrica.

En el inicio del complemento, el portero colombiano bajó a un rival dentro del área y el juez del compromiso estimó infracción penal a favor de los africanos.

En mi primera instancia, Jordan García tapó la ejecución de Mfundo Vilakazi, pero debido a un adelantamiento del portero, se repitió el lanzamiento y el "10" de Sudáfrica anotó el 1-1 parcial a los 51'.

¡GOOOL DE SUDÁFRICA!



Mfundo Vilakazi, de penal, pone el 1-1 parcial contra Colombia.

A pesar del emparejamiento de las acciones en la segunda parte, los colombianos mantuvieron la intensidad y lograron tomar nuevamente la ventaja a los 64' por medio de Neyser Villareal, quien sentenció el partido a los 90+6' para quedarse con el paso a la siguiente ronda.

¡GOOOL DE COLOMBIA!



Excelente remate de Néiser Villarreal en el área sudafricana para poner el 2-1 parcial.

De este modo, Colombia se medirá ante España el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas a por los cuartos de final.