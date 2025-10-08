Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Colombia venció con claridad a Sudáfrica y avanzó en el Mundial Sub 20

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los cafeteros tuvieron que luchar para meterse entre los 8 mejores de la competencia.

Colombia venció con claridad a Sudáfrica y avanzó en el Mundial Sub 20
En un duro encuentro jugado en Estadio Fiscal de Talca, Colombia se impuso por 3-1 a Sudáfrica en los octavos de final del Mundial Sub 20.

En un primer tiempo dominado por los cafeteros, Joel Canchimbo abrió el marcador a los 7' para manejar el control de las acciones. Asimismo, Simón García recibió tarjeta amarilla en los 40 minutos y se perderá la llave de cuartos de final.

En el inicio del complemento, el portero colombiano bajó a un rival dentro del área y el juez del compromiso estimó infracción penal a favor de los africanos.

En mi primera instancia, Jordan García tapó la ejecución de Mfundo Vilakazi, pero debido a un adelantamiento del portero, se repitió el lanzamiento y el "10" de Sudáfrica anotó el 1-1 parcial a los 51'.

A pesar del emparejamiento de las acciones en la segunda parte, los colombianos mantuvieron la intensidad y lograron tomar nuevamente la ventaja a los 64' por medio de Neyser Villareal, quien sentenció el partido a los 90+6' para quedarse con el paso a la siguiente ronda.

De este modo, Colombia se medirá ante España el sábado 11 de octubre a las 17:00 horas a por los cuartos de final.

