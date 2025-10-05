Colombia y Nigeria igualaron y sellaron su acceso a octavos de final en el Mundial sub 20

Las selecciones de Colombia y Nigeria sellaron un empate 1-1 en el cierre de la fase grupal del Mundial sub 20 que se juega en nuestro país en un resultado que concretó la clasificación de ambos elencos a la ronda de los octavos de final.

La acción en los arcos fue escasa y recién a los 51 minutos Kener González logró la apertura de la cuenta para el conjunto sudamericano.

Los africanos, que necesitaban al menos el empate para meterse como uno de los mejores terceros, reaccionaron y a los 86 minutos Daniel Bameyi marcó la paridad mediante lanzamiento penal.

Con este resultado, Colombia llegó a los cinco puntos y terminó igualada en todo con Noruega, aunque se alzó con el liderato del grupo gracias al fair-play.

Las "Aguilas", en tanto, se quedaron con 4 unidades y remataron como uno de los mejores terceros.