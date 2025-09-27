Dos jugadores de Colombia quedaron fuera del Mundial sub 20 por indisciplina con alcohol

En la antesala del inicio del Mundial sub 20, un escándalo golpeó a la selección colombiana tras un fuerte acto de indisciplina de dos de sus figuras.

John Montaño y Keimer Sandoval fueron inmediatamente desafectados del equipo "cafetalero" a raíz de su seria falta durante la concentración previa al torneo en nuestro país.

"Antes que futbolistas, son seres humanos, y creemos que uno de nuestros deberes es formar personas responsables", indicó el DT César Torres en conferencia de prensa.

"Más allá de su talento, había aspectos disciplinarios que mejorar y finalmente se resolvió que no continuaran con el grupo", explicó el seleccionador.

El programa "La FM Más Fútbol", de la emisora colombiana deportiva Antena 2, parte de la cadena RCN, señaló que el incidente se trató de una gran ingesta de alcohol en una de las habitaciones.

"Abrieron la puerta de la habitación y (Montaño y Sandoval) estaban acabando con el minibar", aseguró el panelista Sebastián Heredia, aclarando que era una "cifra exagerada" de cerveza.

Pese a la polémica, Colombia tiene listo su plantel definitivo para competir en el Grupo F del Mundial, cuyo debut será ante Arabia Saudita el lunes 29 de septiembre a las 20:00 horas en Talca.