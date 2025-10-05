DT de México sub 20: "Sabemos que Chile luchará por lo suyo"

México se citó con La Roja en la segunda fase del Mundial sub 20 tras el desenlace del "Grupo de la Muerte" y el entrenador Eduardo Arce abordó la clasificación de su equipo, además de dar una primera mirada al conjunto chileno.

"Era un grupo complicado, sabíamos que tendríamos mucho trabajo para llegar donde estamos y lo logramos (...) Le dije a mi familia y a los directivos que estaba seguro que pasaríamos a la siguiente fase del Mundial", señaló el estratega.

"He visto algunas cosas, conozco un poco el planteamiento chileno, y trabajaremos muy serios, enfrentando a un rival que está en casa y que va a luchar por lo suyo", dijo el DT mexicano.

Chile y México medirán fuerzas en octavos de final este martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.