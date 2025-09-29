EE.UU. aplastó a la modesta Nueva Caledonia con histórica goleada en el Mundial sub 20

En El Teniente de Rancagua, Estados Unidos rompió un récord en su debut en el Mundial sub 20 de Chile 2025, luego de asestarle un 9-1 a Nueva Caledonia para cerrar la primera fecha del Grupo E.

Benjamín Cremaschi abrió la cuenta con un veloz doblete antes de los cinco minutos (2', 4'). Niko Tsakiris aumentó de cabeza a los siete minutos de partido.

¡GOOOL DE ESTADOS UNIDOS!



Benjamín Cremaschi madrugó a la defensa de Nueva Caledonia y anotó el 1-0.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/nt9fXJaoF2 — DSPORTS (@DSports) September 29, 2025

¡LLEGÓ EL SEGUNDO GOL DE ESTADOS UNIDOS!



Benjamín Cremaschi apareció en el punto penal y marcó su doblete en tres minutos ante Nueva Caledonia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/2nYF7ZcR5m — DSPORTS (@DSports) September 29, 2025

¡YA ES GOLEADA NORTEAMERICANA!



Tsakiris de cabeza, anotó el 3-0 de Estados Unidos ante Nueva Caledonia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/6Vl0UwTmQr — DSPORTS (@DSports) September 29, 2025

El cuadro oceánico, que jugó el primer partido de su historia en Mundiales sub 20 y su segunda participación absoluta a nivel de Copas del Mundo FIFA, lamentó un nuevo golpe a los 28', obra de Frankie Westfield.

El público chileno simpatizó con el conjunto neocaledonio, que volvió a sucumbir con dos dianas de Nolan Norris (35', 44') y la tercera conquista de Cremaschi (37') antes del descanso. El arquero Noa Muller destacó con un par de buenas intervenciones para impedir una distancia aún mayor.

Los norteamericanos bajaron el ritmo en la segunda parte, aunque aquello no impidió que Taha Habroune colocara el 8-0 parcial a los 68'.

El escenario se encaminaba a una paliza para meterse en los marcadores más abultados en la historia del torneo, pero un error grosero de Adam Beaudry permitió el celebrado descuento de Yann Wahaga a los 70'.

¡GOOOL DE NUEVA CALEDONIA!



Simane anotó un gol histórico para la Selección de Oceanía y selló el 8-1 ante Estados Unidos.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/rYao5UIJxN — DSPORTS (@DSports) September 30, 2025

De todas maneras, Estados Unidos retomó la distancia de ocho goles poco después, con el 9-1 anotado por Cole Campbell a los 73'.

¡EL NOVENO FUE UN GOLAZO!



Cole Campbell remató desde afuera del área y anotó el 9-1 ante Nueva Caledonia.#MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/BsfzDzyQ1F — DSPORTS (@DSports) September 30, 2025

Por algunos pasajes Nueva Caledonia trató sin éxito de buscar otro descuento, pero los americanos pusieron el freno de mano y dejaron correr el reloj, bajo abucheos en Rancagua.

De esta manera, el elenco de "las barras y las estrellas" logró su mayor goleada en Copas del Mundo sub 20, superando los 6-0 que logró ante Turquía y Nueva Zelanda en 1993 y 2017.

Incluso, Estados Unidos igualó la diferencia más abultada en cualquier Mundial juvenil FIFA, pues en el sub 17 femenino de 2022 impuso un 8-0 contra India.

Además, pasó al frente del Grupo E tras la primera fecha, sacándole distancia por diferencia de gol a Francia, que venció con un esforzado 2-1 a Sudáfrica.