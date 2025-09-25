El capitán Juan Francisco Rossel recibió jineta de cobre antes del Mundial sub 20

Previo al inicio del Mundial sub 20 en nuestro país, el seleccionado nacional Juan Francisco Rossel fue investido oficialmente como capitán de La Roja este jueves, mediante la entrega de una jineta especial para el torneo que iniciará el próximo 27 de septiembre.

En un acto privado al interior del hotel de concentración, el formado en Universidad Católica se reunió con Jaime Pizarro, ministro del Deporte; Pablo Milad, presidente de la ANFP; e Iván Arriagada, director ejecutivo de Antofagasta Minerals.

Allí, el funcionario de Gobierno fue el encargado en entregar una banda de color blanco y bordada con hilos de cobre al atacante del combinado nacional juvenil. La cinta, destaca también por la combinación entre la tonalidad del mineral junto al azul.

"Quisiera agradecerle a Antofagasta Minerals por sumarse a este evento de una manera además doblemente valiosa. Primero, por la contribución de potenciar un evento internacional en nuestro país, y la segunda, donde nuevamente a través del cobre, elemento tan preciado, tan valorado y tan importante para Chile, vuelve a estar simbólicamente con el representante de la selección nacional con su capitán", declaró el ministro Pizarro.

Arriagada, por su parte, señaló que "esta jineta que van a usar los capitanes de los equipos está bordada con cobre, con hilos de cobre que son el cobre chileno que representan también lo más íntimo de nuestra identidad como país".

Tras esto, La Roja afinará los últimos detalles para enfrentar el Grupo A de la cita planetaria, donde comparte junto a selecciones como Nueva Zelanda, Japón y Egipto. El debut está programado para este sábado 27 contra los oceánicos a las 20:00 horas en el Estadio Nacional.