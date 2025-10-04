España consiguió ajustada victoria y eliminó a Brasil del Mundial sub 20

En uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha, España consiguió un valioso triunfo por 1-0 que le sirvió para ubicarse como tercero en el complejo Grupo C y también eliminar a Brasil de la Copa Mundial Sub 20 de Chile.

El encuentro disputado bajo un gran marco de público en el Estadio Nacional, tuvo un inicio favorable para la vigente campeona del Sudamericano de la categoría, pero las ocasiones de Erick Belé y Leandro (4' y 5') no pudieron traducirse en goles.

Cuando Joao Cruz (8') tuvo la más clara con un remate al palo y Luighi lamentaba un gol anulado (13'), los europeos consiguieron responder e instalarse en terreno rival para diezmar el ímpetu, manteniendo hasta el entretiempo un empate que no servía a ninguno.

En el complemento llegó la acción decisiva. Apenas comenzada la segunda parte, Iker Bravo aprovechó un balón suelto en el área para empujar la pelota y marcar (47') la solitaria cifra del cotejo.

De ahí en adelante, los pupilos de Paco Gallardo se resguardaron en la gran actuación de Fran González. El portero de Real Madrid evitó más de una ocasión que devolvía el empate a una "Canarinha" que se desesperó por quedar eliminada.

Las cosas se mantuvieron y con este resultado, el grupo se definió con Marruecos a la cabeza gracias a sus 7 puntos, México por detrás con 5 y España con 4 se proyecta como uno de los mejores terceros del torneo, esperando que se definan los otros grupos.