Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Estados Unidos desafía la jerarquía de Italia por un cupo en cuartos del Mundial Sub 20

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Norteamericanos y europeos medirán fuerzas este jueves en Rancagua.

Estados Unidos desafía la jerarquía de Italia por un cupo en cuartos del Mundial Sub 20
Estados Unidos desafía este jueves en El Teniente de Rancagua, desde las 16:00 horas (19:00 GMT), a la actual subcampeona juvenil, Italia, por el pasaje a cuartos de final del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile.

Ambas selecciones cerraron con derrotas la fase de grupos: Los estadounidenses cayeron con Sudáfrica, pero antes fueron más consistentes, especialmente, con su triunfo ante Francia (3-0), y su debut con Nueva Caledonia (9-1); y los italianos comenzaron ganando ante Australia, pero las dudas se instalaron con el empate ante Cuba y la derrota ante Argentina.

Los norteamericanos llegan con el ímpetu de dar la sorpresa y se encomiendan a su goleador, Benjamín Cremaschi, autor de tres tantos en el torneo.

La formación que usará Marko Mitrovic será con Adam Beaudry; Luca Bombino, Joshua Wynder, Noah Cobb, Reed Baker-Whiting; Matthew Corcoran, Pedro Soma, Benjamín Cremaschi; Zavier Gozo, Marcos Zambrano y Luke Brennan.

La Azzurra, por su lado, necesita terminar con su escasez goleadora para poder seguir avanzando en el torneo y ratificar su jerarquía: En 2017 terminó en tercer lugar, en 2019 fue cuarto y jugó la final hace dos años.

La alineación que usará el entrneador Carmine Nunziata será con Alessandro Nunziante; Francesco Verde, Christian Corradi, Andrea Natali; Emanuel Benjamín, Alessandro Berreta, Lorenzo Riccio, Javison Idele; Mattia Liberali, Ismael Konate, Alvin Okoro.

El duelo será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera.

Todos los detalles los podrás seguir junto a Cooperativa.cl.

