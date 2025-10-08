Estados Unidos desafía la jerarquía de Italia por un cupo en cuartos del Mundial Sub 20

Estados Unidos desafía este jueves en El Teniente de Rancagua, desde las 16:00 horas (19:00 GMT), a la actual subcampeona juvenil, Italia, por el pasaje a cuartos de final del Mundial Sub 20 que se celebra en Chile.

Ambas selecciones cerraron con derrotas la fase de grupos: Los estadounidenses cayeron con Sudáfrica, pero antes fueron más consistentes, especialmente, con su triunfo ante Francia (3-0), y su debut con Nueva Caledonia (9-1); y los italianos comenzaron ganando ante Australia, pero las dudas se instalaron con el empate ante Cuba y la derrota ante Argentina.

Los norteamericanos llegan con el ímpetu de dar la sorpresa y se encomiendan a su goleador, Benjamín Cremaschi, autor de tres tantos en el torneo.

La formación que usará Marko Mitrovic será con Adam Beaudry; Luca Bombino, Joshua Wynder, Noah Cobb, Reed Baker-Whiting; Matthew Corcoran, Pedro Soma, Benjamín Cremaschi; Zavier Gozo, Marcos Zambrano y Luke Brennan.

La Azzurra, por su lado, necesita terminar con su escasez goleadora para poder seguir avanzando en el torneo y ratificar su jerarquía: En 2017 terminó en tercer lugar, en 2019 fue cuarto y jugó la final hace dos años.

La alineación que usará el entrneador Carmine Nunziata será con Alessandro Nunziante; Francesco Verde, Christian Corradi, Andrea Natali; Emanuel Benjamín, Alessandro Berreta, Lorenzo Riccio, Javison Idele; Mattia Liberali, Ismael Konate, Alvin Okoro.

El duelo será arbitrado por el uruguayo Gustavo Tejera.

