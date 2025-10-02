Estados Unidos tumbó a Francia y aseguró su pasaje a octavos del Mundial Sub 20

Estados Unidos venció a Francia con un categórico 3-0 este jueves en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la segunda fecha del Grupo E del Mundial Sub 20 Chile 2025, y aseguró su pasaje a los octavos de final.

El primer tiempo estuvo marcado por el calor en Rancagua, con 31 grados, que provocaron un juego lento entre ambas escuadras.

Las emociones recién llegaron en el tramo final del partido, con los norteamericanos capitalizando la superioridad que habían mostrado en la cancha, con el primer gol de Zavier Gozo, con un cabezazo tras centro de Luke Brennan (85').

Francia salió a buscar el empate, pero dejó espacios y Estados Unidos pegó de contra, con derechazo de Brooklyn Raines (89').

Finalmente, en el tiempo agregado llegó el gol definitivo. Gozo disparó al palo y en el rebote apareció Marcos Zambrano para el 3-0 final (90+3').

Con este triunfo, Estados Unidos sumó seis puntos y aseguró de forma matemática un cupo a la siguiente ronda, mientra que Francia quedó con tres unidades. Cierran el grupo Sudáfrica y Nueva Caledonia, que aún no suman y se enfrentarán esta noche en el mismo recinto de Rancagua.

La última jornada del Grupo E se disputará el domingo 5 de octubre, en simultáneo a las 17:00 horas (20:00 GMT): en Rancagua, Estados Unidos se medirá con Sudáfrica, mientras que en Talca, Francia enfrentará en un inédito duelo a Nueva Caledonia.