Felipe Faúndez: Nos hemos preparado para enfrentar a cualquier rival

La selección chilena sub 20 afina los últimos detalles para enfrentar a Japón en la segunda fecha de la Copa del Mundo que se juega en nuestro país, y el defensor Felipe Faúndez palpitó el partido contra el cuadro nipón, que en el papel aparece como el cuadro más fuerte del Grupo A.

"Todos los partidos son importantes, es un Mundial. Nos hemos preparado de la mejor manera para enfrentar a cualquier rival, y lo vamos a hacer", señaló ante la prensa.

"Siempre pensamos en el partido que viene. Japón es un rival bastante duro, pero, como dije, nos hemos preparado muy bien. Con cualquier rival nos vamos a parar de la mejor manera", sumó el jugador de O'Higgins.

En tanto, Emiliano Ramos señaló que ante Nueva Zelanda "fue un muy lindo triunfo con toda la gente, se disfrutó mucho ese momento y ahora vamos con la máxima seriedad posible para enfrentar a Japón. Ocupar la gente a nuestro favor, que es un envión anímico muy positivo para nosotros".

"Al que le toque entrar, que lo haga de la mejor manera. Estamos muy unidos como grupo y confío en mis compañeros", cerró el delantero de Everton.

El partido en el Estadio Nacional se jugará a partir de las 20:00 horas de este martes 30 de septiembre y podrás seguirlo en el relato de Cooperativa Deportes y la cobertura de Cooperativa.cl.