Hombre armado con un cuchillo entró a robar al hotel de Arabia Saudita sub 20 en Talca

Durante la madrugada de este jueves, un hombre armado con un cuchillo efectuó un robo al Eco Hotel de Talca, lugar de alojamiento para la selección de fútbol de Arabia Saudita que participará en el Mundial Sub 20 que iniciará este fin de semana en nuestro país.

El hecho ocurrió, específicamente, en la Alameda Libertador Bernardo O'Higgins con Cinco Oriente; pleno centro de la capital maulina.

El sujeto habría ingresado por una de las ventanas del recinto hacia el interior de la cocina. Una vez ahí, intimidó a trabajadores del hotel y sustrajo una cantidad no determinada de especies, siendo en su mayoría alimentos.

Finalmente, el hombre fue reducido al intentar escapar del lugar y Carabineros llegó hasta el lugar para hacer efectiva la detención y recuperación la totalidad de los artículos robados.

El incidente no dejó personas lesionadas ni afectó a la delegación saudí, sin embargo, sumó una nueva vulneración de seguridad en la antesala de la Copa del Mundo.

La jornada del miércoles un médico brasileño, coordinador de la FIFA, fue víctima de un robo en un hotel de Las Condes, siendo sustraída una mochila con elementos de trabajo.

El hecho ocurrió alrededor de las 17:30 horas, cuando un grupo de sujetos ingresó al hotel y se llevó la mochila, con especias tasadas en alrededor de 4.500.000 pesos.