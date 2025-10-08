Ian Garguez: Córdova tiene muchas cosas por enseñarnos

La aventura de la selección chilena en el Mundial sub 20 organizado en nuestro país llegó a su fin la noche de ayer martes luego de que la Rojita se inclinara por un categórico marcador de 4-1 ante México, despidiéndose en octavos de final con un saldo de tres derrotas y apenas un triunfo.

Uno que estuvo presente en esos cuatro cotejos, disputando siempre los 90 minutos, fue el defensa Ian Garguez, quien reconoció su pesar y molestia por la temprana eliminación del combinado criollo en la cita planetaria.

En conversación con DSports, el zaguero admitió que fue "duro perder de esta manera. En casa, lo intentamos todo el partido. Creamos oportunidades, México llegó y concretó. Ahora mirar hacia adelante, pensar en positivo. Se vienen grandes cosas a cada uno de nosotros".

A pesar de ser uno de los futbolistas más regulares del elenco nacional y aportar con un agónico gol en el partido inaugural, descartó que su mayor experiencia jugando en Palestino haya sido factor en el desarrollo del certamen.

"Cada uno estábamos en lo mismo, remábamos hacia el mismo lugar. Lamentablemente no se dieron los resultados, pero peleamos cada partido", comentó el central sobre su aporte en el elenco nacional.

Por último, más allá del evidente fracaso, Garguez rogó por la continuidad del director técnico Nicolás Córdova. "Es una respuesta obvia: deseamos que el profesor siga. No tomamos las decisiones, pero felices si sigue. Tiene muchas cosas por enseñarnos", finalizó.