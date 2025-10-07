La Roja cayó eliminada del Mundial sub 20 por dura goleada a manos de México

La selección chilena tuvo una dolorosa despedida de la Copa Mundial sub 20 en casa, al sufrir una abultada caída de 4-1 a manos de México en los octavos de final, sobre el césped del "Elías Figueroa Brander".

La escuadra norteamericana controló el trámite del juego y castigó las falencias del conjunto nacional en la retaguardia.

Desde el principio los "aztecas" complicaron al equipo de Nicolás Córdova con verticales combinaciones lideradas por Gilberto Mora, Diego Sánchez y Alexei Domínguez.

Pese a las complicaciones, La Roja logró la primera gran aproximación con la pantalla de Juan Francisco Rossel para el disparo de Lautaro Millán. Sin embargo, el arquero Emmanuel Ochoa estuvo atento para atajar y luego achicar a Rossel en el rebote. Milovan Celis también avisó con un cabezazo ancho.

Aquellas llegadas chilenas fueron un oasis en el desierto, pues México generó peligro y puso el 1-0 a los 25' con Tahiel Jiménez, en una certera definición tras una desconcentración de los centrales; especialmente de un Ian Garguez que no saltó ante un pelotazo a sus espaldas.

A partir de la apertura de la cuenta el equipo de Eduardo Arce administró el juego con calma. Además de su buen funcionamiento propio, también ayudó la completa pasividad de La Roja, que pese al marcador en contra cedió el protagonismo y esperó en campo propio.

México supo manejar la superioridad futbolística con pases para luego acelerar en el momento preciso y desdibujar a un Chile partido en dos: Deefensores y atacantes, sin presencia en el mediocampo. El descontento del público por el rendimiento se hizo sentir con una pifiadera a La Roja -y especialmente a Córdova- rumbo a camarines en el entretiempo.

Patricio Romero avisó con un cañonazo atajado por Ochoa (65'), pero tras cartón Iker Fimbres (67') colocó el 2-0 con un golazo desde fuera del área, pese a que Chile tenía seis jugadores resguardando el borde del área: Un par de pases y un amague le bastaron a los efectivos mexicanos.

Chile intentó empujar con la típica fórmula de "más corazón de fútbol", pero recibió el 3-0 en los 80' con el recién ingresado Hugo Camberos, aprovechando que la defensa quedó totalmente entregada tras la atajada de Sebastián Mella.

En los 86' Camberos repitió con el 4-0 y la frustración nacional se evidenció con una trifulca a raíz de la celebración mexicana. En buen chileno, el equipo nacional "se picó".

El único premio de consuelo posible fue el descuento "del honor" a los 88' que permitió a Juan Francisco Rossel sacarse la espina de anotar en la Copa del Mundo.

De esta manera, Chile dice adiós a su Mundial y México enfrentará en cuartos de final al ganador entre Argentina y Nigeria, que jugarán en el Nacional este miércoles 8 de octubre a las 16:30 horas.

Ficha del Chile vs. México:

CHILE (1): Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Nicolás Suárez, Ian Garguez, Patricio Romero (79' Rodrigo Godoy); Milovan Celis, Lautaro Millán, Nicolás Cárcamo (62' Joaquín Silva), Agustín Arce; Vicente Alvarez (62' Francisco Marchant), J. Francisco Rossel [C]. DT: Nicolás Córdova

MÉXICO (4): Emmanuel Ochoa; Everardo López (82' César Bustos), Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa (87' Jaziel Mendoza), Diego Sánchez, Iker Fimbres, Alexei Domínguez (77' Amaury Morales), Elías Montiel [C]; Gilberto Mora (77' Hugo Camberos), Obed Vargas, Tahiel Jiménez (77' Oswaldo Virgen). DT: Eduardo Arce

ESTADIO: "Elías Figueroa", Valparaíso

ARBITRO: Joao Pinheiro (POR)

GOLES: 0-1: 28' Tahiel Jiménez (MEX); 0-2: 67' Iker Fimbres (MEX); 0-3: 80' Hugo Camberos (MEX); 0-4: 86' Hugo Camberos (MEX)

PÚBLICO: 18.118 espectadores

TARJETAS AMARILLAS: 51' Alexei Domínguez (MEX); 60' Elías Montiel (MEX); 87' Amaury Morales (MEX); 90+1' Francisco Marchant (CHI)