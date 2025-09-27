Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Ian Garguez tras ser héroe de La Roja en el Mundial Sub 20: Este grupo no tiene límites

"Es un pequeño paso de muchos que vienen", aseguró el defensor.

Ian Garguez tras ser héroe de La Roja en el Mundial Sub 20: Este grupo no tiene límites
En portada

La selección chilena sub 20 consiguió una victoria emocionante en su debut por el Mundial de la categoría ante Nueva Zelanda, donde el héroe de la jornada fue el defensor Ian Garguez tras anotar en los minutos de descuento.

En ese sentido, el futbolista que milita en Palestino se refirió a su tardía anotación en el Nacional una vez finalizado el compromiso y proyectó lo que serán los siguientes rivales en el Grupo A de la cita planetaria.

"Feliz de haber aportado con un gol y lograr tres puntos importantes. Si bien es el primer paso, debemos seguir concentrados, que todos se den cuenta que este grupo no tiene límites. Es un pequeño paso de muchos que vienen", aseguró.

Seguido a ello, comentó: "Sabemos que todos los partidos serán complicados. Lamentablemente nos empataron, pero pudimos sacar adelante el partido. Son tres puntos importantísimos".

Ahora, el combinado nacional que dirige Nicolás Córdova se preparará para el duelo que tendrá este martes 30 de septiembre en el recinto de Ñuñoa. Allí enfrentará a Japón, rival que también viene de festejar un triunfo ante Egipto.

