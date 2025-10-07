Japón mide su fuerza ante una dubitativa Francia por el paso a cuartos del Mundial Sub 20

Japón y Francia se verán las caras este miércoles, desde las 20:00 horas (23:00 GMT) en el Estadio Nacional, en los octavos de final del Mundial Sub-20 Chile 2025, en un encuentro al que ambas selecciones llegan con sensaciones muy distintas.

El conjunto asiático presentó un equipo sin grandes estrellas, pero con un juego colectivo muy bien trabajado que le permitió cosechar tres victorias en el Grupo A, superando a Egipto, el anfitrión Chile y a Nueva Zelanda. No recibió goles en contra, y por estadísticas, es una de las mejores selecciones del torneo.

La posible formación japonesa será con Alexandre Pisano, Rei Umeki, Keita Kosugi, Kazunari Kita, Rion Ichihara, Ryunosuke Sato, Katsuma Fuse, Yuto Ozeki, Hisatsugu Ishii, Shunsuke Saito, Soma Kanda.

Al frente estará Francia, que llega con dudas, tras haber clasificado como uno de los mejores terceros, pese a haber logrado seis puntos en el Grupo E.

El debut de "Les Bleus" fue sufrido, con un ajustado 2-1 sobre Sudáfrica, y las dudas se instalaron con la derrota por 3-0 ante Estados Unidos. La clasificación llegó gracias a la goleada por 6-0 a la débil Nueva Caledonia.

Para el desafío, el técnico Bernard Diomede formará con Lisandru Olmeta, Gady-Pierre Beyuku, Justin Bourgault, Steven Baseya, Elyaz Zidane, lane Toure, Rabby Nzingoula, Mayssam Benaba, Andréa Le Borgne, Tadjidine Mmadi, Lucas Michal.

El duelo será arbitrado por la mexicana Katia García, quien será asistida por sus compatriotas Sandra Ramírez y Karen Díaz Medina; el cuarto juez será el peruano Kevin Ortega.

El ganador de esta llave enfrentará al vencedor del cruce entre Paraguay y Noruega, que jugarán este miércoles, en el mismo horario, en el Estadio Fiscal de Talca.

Todos los detalles los podrás seguir en Cooperativa.cl y escuchar en la transmisión radial de Cooperativa Deportes.