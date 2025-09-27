Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Japón venció a Egipto en inicio del Mundial Sub 20 en Chile y metió presión a La Roja

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los nipones enfrentarán a la selección nacional en la segunda fecha.

Japón venció a Egipto en inicio del Mundial Sub 20 en Chile y metió presión a La Roja
La selección de Japón venció por 2-0 a Egipto este sábado en el Estadio Nacional de Santiago, en el inicio del Mundial Sub 20 Chile 2025, y metió presión a La Roja, en la primera fecha del Grupo A.

El conjunto asiático controló la ofensiva ante los africanos y abrió la cuenta en el primer tiempo, con un penal ejecutado por Rion Ichihara (29').

El segundo llegó pocos minutos después del arranque del complemento, con un preciso remate de derecha de Hisatsugu Ishii desde fuera del área (48').

Con el resultado, Japón quedó líder del Grupo A, a la espera de lo que hará el anfitrión Chile ante Nueva Zelanda, en el duelo estelar de este sábado en el Mundial Sub 20.

En la próxima fecha del Grupo A, a disputarse el martes 30 de septiembre, Egipto enfrentará a Nueva Zelanda a las 17:00 horas (20:00 GMT) en el Estadio Nacional; y más tarde, en esa misma jornada, Japón medirá fuerzas ante Chile, a las 20:00 horas (23:00 GMT) en el coloso de Ñuñoa.

