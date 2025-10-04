La Roja sub 20 se instaló en Valparaíso para afrontar los octavos de final del Mundial
Publicado:
Fotos Destacadas
"Roma está bloqueada": Masiva marcha en Italia exige la paz en Gaza
Terminaron terceros del grupo: El animado festejo de Egipto tras vencer a La Roja sub 20
Las amarillas y la métrica: Los memes tras la clasificación de La Roja sub 20 en el Mundial
Fotos Recientes
Las postales que dejó la primera jornada del Carnaval Mil Tambores 2025
La Roja sub 20 se instaló en Valparaíso para afrontar los octavos de final del Mundial
Cuba se despidió entre aplausos pese a derrota ante Australia
La selección chilena sub 20 se instaló en Valparaíso, ciudad donde el próximo martes jugará por los octavos de final del Mundial de Chile ante México en el Estadio "Elías Figueroa".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados