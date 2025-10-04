Síguenos:
La Roja sub 20 se instaló en Valparaíso para afrontar los octavos de final del Mundial

Publicado:
Llévatelo:
La selección chilena sub 20 se instaló en Valparaíso, ciudad donde el próximo martes jugará por los octavos de final del Mundial de Chile ante México en el Estadio "Elías Figueroa".

