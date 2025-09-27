La tarjeta verde tuvo su debut en el Mundial Sub 20 de Chile en el triunfo de Ucrania sobre Corea del Sur

El triunfo de Ucrania por 2-1 sobre Corea del Sur en Valparaíso, en el inicio del Mundial Sub 20 en Chile, tuvo el estreno de la tarjeta verde, una nueva modalidad que impuso la FIFA, que permite a los entrenadores pedir la revisión de una jugada, aunque solo dos veces por encuentro.

En la primera parte, Hennadiy Synchuk (13') y Oleksandr Pyshchur (16') anotaron para la tempranera ventaja ucranianos, aunque los surcoreanos buscaron con todo la remontada.

En el segundo tiempo, Ham Sun-Woo había anotado el descuento para los asiáticos, pero Ucrania utilizó la tarjeta verde y el árbitro costarricense Keylor Herrera fue a la cabina del VAR para proceder con la revisión e invalidó el gol, tras detectar un milimétrico fuera de juego (52').

Así fue el debut de la tarjeta verde en el Mundial Sub 20 en Chile:

Finalmente, el descuento definitivo de Corea del Sur llegó en el minuto 80, anotado por Kim Myeong-Jun.

Con el resultado, Ucrania quedó líder del Grupo B, a la espera del partido entre Paraguay y Panamá, a disputarse este mismo sábado en Valparaíso.

En la próxima fecha, Ucrania enfrentará a Panamá y Corea del Sur se medirá ante Paraguay.