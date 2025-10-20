La Unión Africana felicitó a Marruecos por histórico triunfo en el Mundial Sub 20

El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, felicitó este lunes a Marruecos por su "histórico triunfo" en el Mundial Sub 20 de Chile, que ganó este domingo con una victoria por 2-0 ante Argentina en la final.

En un comunicado emitido por la UA, Youssouf calificó de "impresionante" la victoria, "un momento de orgullo para Marruecos y para el fútbol africano".

"Esta victoria es un testimonio de la fuerza y ​​el potencial de la juventud africana y del poder del deporte para unir e inspirar a nuestras naciones", subrayó el presidente de la Comisión (secretariado).

"El logro de Marruecos refleja la creciente excelencia del continente en el fútbol y los resultados de la inversión sostenida en el desarrollo de la juventud y el deporte", agregó Youssouf.

La selección de Marruecos, con dos goles del extremo Yassir Zabiri, completó este domingo una hazaña y se convirtió en la segunda africana, tras Ghana en 2009, en ganar un Mundial Sub 20.

Se trata del título más importante para el fútbol de Marruecos.