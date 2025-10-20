La Unión Africana felicitó a Marruecos por histórico triunfo en el Mundial Sub 20
Se quedó con el primer puesto en una gran final ante Argentina.
El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, felicitó este lunes a Marruecos por su "histórico triunfo" en el Mundial Sub 20 de Chile, que ganó este domingo con una victoria por 2-0 ante Argentina en la final.
En un comunicado emitido por la UA, Youssouf calificó de "impresionante" la victoria, "un momento de orgullo para Marruecos y para el fútbol africano".
"Esta victoria es un testimonio de la fuerza y el potencial de la juventud africana y del poder del deporte para unir e inspirar a nuestras naciones", subrayó el presidente de la Comisión (secretariado).
"El logro de Marruecos refleja la creciente excelencia del continente en el fútbol y los resultados de la inversión sostenida en el desarrollo de la juventud y el deporte", agregó Youssouf.
La selección de Marruecos, con dos goles del extremo Yassir Zabiri, completó este domingo una hazaña y se convirtió en la segunda africana, tras Ghana en 2009, en ganar un Mundial Sub 20.
Se trata del título más importante para el fútbol de Marruecos.