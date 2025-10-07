Las llaves de los cuartos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025

Esta semana se disputan los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025, en donde quedarán definidos los ocho mejores que se enfrentarán en la ronda de cuartos.

La Roja, anfitrión del torneo, se despidió de la competencia en esta fase, al perder por 4-1 ante México en Valparaíso.

Los duelos de cuartos de final se disputarán los días sábado 11 y domingo 12 de octubre, en las cuatro sedes del Mundial: Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

Revisa los cruces del torneo juvenil de la FIFA: