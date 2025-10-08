Lautaro Millán adelantó qué hará si lo llaman de la Roja Adulta

Lautaro Millán fue uno de los más regulares en el complejo andar de la selección sub 20 de Chile en el Mundial y tras la eliminación sufrida a manos de México el nacido en Argentina adelantó qué pasará si lo llaman de la Roja Adulta.

"Este grupo y el cuerpo técnico me recibió de la mejor manera, así que estoy agradecido de ellos. En un futuro este equipo va a hacer las cosas bien y va a ser muy positivo para la adulta", dijo el futbolista perteneciente a Independiente de Avellaneda.

Luego fue claro al ser consultado por su futuro si es convocado para la selección absoluta.

"Si me llama la adulta voy a estar. Ya se lo dije a Nico (Córdova): si me llama, tiene mi confianza. Si me llama la adulta, voy a jugar por Chile", expresó.

Millán, hijo de padre chileno, no estuvo en el Sudamericano ni en buena parte del proceso, pero su buen rendimiento le permitió ser titular en el Mundial.