Lautaro Millán anotó ante Nueva Zelanda el primer gol de La Roja en el Mundial Sub 20 Chile 2025
El volante aprovechó un error defensivo de los oceánicos y desató la alegría chilena en el Estadio Nacional.
El volante Lautaro Millán fue el encargado de anotar el primer gol de la selección chilena en el Mundial Sub 20 que arrancó este sábado en nuestro país, durante el segundo tiempo del partido ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.
Tras una mala salida de los oceánicos, Agustín Arce recuperó y se la cedió a Millán, quien entró al área y definió sin marca, superando al arquero Henry Gray (53').
Revisa el golazo de La Roja en el Mundial Sub 20 Chile 2025:
¡GOOOL DE CHILE!— DSPORTS Chile (@DSportsCL) September 28, 2025
Nueva Zelanda la perdió en salida y Millán definió fuerte contra el palo derecho para poner el 1-0. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/dQRQ9UyxRM