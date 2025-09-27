Lautaro Millán anotó ante Nueva Zelanda el primer gol de La Roja en el Mundial Sub 20 Chile 2025

El volante Lautaro Millán fue el encargado de anotar el primer gol de la selección chilena en el Mundial Sub 20 que arrancó este sábado en nuestro país, durante el segundo tiempo del partido ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.

Tras una mala salida de los oceánicos, Agustín Arce recuperó y se la cedió a Millán, quien entró al área y definió sin marca, superando al arquero Henry Gray (53').

Revisa el golazo de La Roja en el Mundial Sub 20 Chile 2025: