Leandro Hernández recordó nómina de La Roja sub 20: Fue difícil quedar afuera del Mundial

Leandro Hernández, jugador de Colo Colo, rompió el silencio sobre su ausencia en la nómina de Chile para el Mundial sub 20 y lamentó no ser considerado, aunque dio vuelta la página para apoyar como un hincha más.

"Fue difícil quedar afuera. Obviamente eso a nadie le gusta, pero yo estuve desde que empezó el proceso y fueron momentos muy lindos", expresó en los canales oficiales del "Cacique".

"La selección es donde todos quieren estar. Hasta el día de hoy hablo con algunos compañeros. La verdad es que fue duro, pero nada, hay que seguir para adelante nomás", añadió.

Por último, Hernández le envió buenos deseos a sus compañeros de la Roja Sub 20 de cara al partido de este martes frente a México, por los octavos de final del Mundial: "Siempre hay que estar positivo. Voy a estar ahí pendiente. Les deseo lo mejor y sé que vamos a salir adelante con la selección".