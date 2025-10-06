Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.9°
Humedad39%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Leandro Hernández recordó nómina de La Roja sub 20: Fue difícil quedar afuera del Mundial

Publicado:
| Periodista Digital: ATON / Cooperativa.cl

"Hay que seguir para adelante nomás", expresó.

Leandro Hernández recordó nómina de La Roja sub 20: Fue difícil quedar afuera del Mundial
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Leandro Hernández, jugador de Colo Colo, rompió el silencio sobre su ausencia en la nómina de Chile para el Mundial sub 20 y lamentó no ser considerado, aunque dio vuelta la página para apoyar como un hincha más.

"Fue difícil quedar afuera. Obviamente eso a nadie le gusta, pero yo estuve desde que empezó el proceso y fueron momentos muy lindos", expresó en los canales oficiales del "Cacique".

"La selección es donde todos quieren estar. Hasta el día de hoy hablo con algunos compañeros. La verdad es que fue duro, pero nada, hay que seguir para adelante nomás", añadió.

Por último, Hernández le envió buenos deseos a sus compañeros de la Roja Sub 20 de cara al partido de este martes frente a México, por los octavos de final del Mundial: "Siempre hay que estar positivo. Voy a estar ahí pendiente. Les deseo lo mejor y sé que vamos a salir adelante con la selección".

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada