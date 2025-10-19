Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.5°
Humedad50%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Los memes se burlaron de Argentina tras perder con Marruecos la final del Mundial Sub 20

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Argentina perdió la final del Mundial Sub 20 ante Marruecos en el Estadio Nacional de Santiago y en redes sociales los usuarios se burlaron con memes de la derrota albiceleste.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados