Síguenos:
Escucha aquí ▼
Santiago
12.9°
Humedad
63%
+
+
+
País
Magazine
Deportes
Al Aire Libre
Regiones
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
O'Higgins
Maule
Ñuble
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes
Mundo
Opinión
Podcast
Multimedia
Audios
Fotos
Videos
Programas
Marcas & Negocios
Radio Cooperativa
Síguenos
Tópicos:
Deportes
| Fútbol
| Mundial sub 20
Marcador Virtual: España vs. Colombia
Marcador
Ficha
Mundial Sub 20
Cuartos de final
Estadio Fiscal de Talca
11/10/2025, 17:00 hrs.
España
DT:
Paco Gallardo
-
-
-
Árbitro:
Colombia
DT:
César Torres
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Mundial Sub 20
Cuartos de final
Estadio Fiscal de Talca
11/10/2025, 17:00 hrs.
España
DT:
Paco Gallardo
-
-
-
Árbitro:
Colombia
DT:
César Torres
Abrir en ventana pop
⏱️
Minuto a minuto
|
Por
✉️ Daniel Rojas
... Cargando Contenido
Campeonato
Mundial Sub 20
Fecha y hora
11/10/2025, 17:00 hrs.
Lugar
Estadio Fiscal de Talca
Árbitro
Alineaciones
España
Colombia
No hay información disponible
No hay información disponible
Goles
España
Colombia
Tarjetas Amarillas
España
Colombia
Tarjetas Rojas
España
Colombia
Llévatelo:
Las + leídas
5715
Rodrigo Salinas explica su ausencia en el Tiny Desk de 31 Minutos: "Me echaron por cuma"
4757
Corte de Santiago rechazó apelación de denunciante y Valdivia seguirá con arresto domiciliario nocturno
2569
De manera exprés, el Congreso peruano destituyó a la presidenta Dina Boluarte
En portada
Diputada republicana: "Kast eliminará los beneficios de los parásitos del Estado"
Alcalde de San Bernardo describió situación de inseguridad "angustiante y desesperante"
Alto al fuego: "Por primera vez en mucho tiempo, Gaza vivió una noche tranquila"