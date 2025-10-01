Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.1°
Humedad81%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Marruecos sacó pasajes a octavos del Mundial sub 20 con esforzado triunfo ante Brasil

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los "Leones del Atlas" aseguraron el primer puesto del Grupo C a falta de una fecha.

Marruecos sacó pasajes a octavos del Mundial sub 20 con esforzado triunfo ante Brasil
 Photosport
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

En un tenso partido jugado en el Estadio Nacional, Marruecos celebró un triunfo de 2-1 sobre Brasil que significó asegurar el pase a octavos de final del Mundial sub 20 en la segunda fecha del Grupo C.

Marruecos alcanzó seis puntos y aseguró el liderato del "Grupo de la muerte", sacándole cuatro puntos a México con solo un partido por jugarse.

El cuadro africano comenzó arriba en la cancha, pero fue la Verdeamarela quien pasó al frente, tomando la iniciativa.

Las áreas estuvieron mayormente cerradas, aunque Brasil tuvo un gran ataque con tres remates consecutivos, pero el arquero Yanis Benchaouch brilló ante el cabezazo de Luighi y la insistencia de Erick Belé, que tras el último rebote la mandó a las nubes de forma increíble.

A los 32' se sancionó penal para Brasil tras el cruce de Ismael Baouf al peligroso Luighi. Sin embargo, Marruecos desafío la decisión con la "tarjeta verde" y el juez Keylor Herrera terminó por revertir el cobro y además amonestar al brasileño por simulación.

Marruecos logró algunas subidas, aunque sin precisión para culminar las jugadas. De todas maneras, abrieron la cuenta con un golazo: Othmane Maamma puso el 1-0 con una tijera a los 60'.

El "Scratch" se cargó al ataque y en medio de sus embates llegó la segunda cifra para los "Leones del Atlas". Yassir Zabiri aumentó la ventaja marroquí a los 76' tras pase de Gessime Yassine.

El final se encendió con el descuento de Brasil a los 90+1' gracias al penal marcado por el capitán Iago, posterior a una revisión en video por una mano de Fouad Zahouani que desvió sutilmente hacia el travesaño un cabezazo del activo Luighi.

La conquista sudamericana no bastó, pues Marruecos aguantó los 10 minutos de adición y estalló en júbilo con la llegada del pitazo final.

Respecto a Brasil, quedó con un solo punto, al igual que España, su rival en una verdadera final por la última jornada.

Argentina acompañó a Marruecos como las primeras selecciones con boletos asegurados a la próxima ronda, luego de haber vencido a Australia en Valparaíso.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada