Marruecos sacó pasajes a octavos del Mundial sub 20 con esforzado triunfo ante Brasil

En un tenso partido jugado en el Estadio Nacional, Marruecos celebró un triunfo de 2-1 sobre Brasil que significó asegurar el pase a octavos de final del Mundial sub 20 en la segunda fecha del Grupo C.

Marruecos alcanzó seis puntos y aseguró el liderato del "Grupo de la muerte", sacándole cuatro puntos a México con solo un partido por jugarse.

El cuadro africano comenzó arriba en la cancha, pero fue la Verdeamarela quien pasó al frente, tomando la iniciativa.

Las áreas estuvieron mayormente cerradas, aunque Brasil tuvo un gran ataque con tres remates consecutivos, pero el arquero Yanis Benchaouch brilló ante el cabezazo de Luighi y la insistencia de Erick Belé, que tras el último rebote la mandó a las nubes de forma increíble.

A los 32' se sancionó penal para Brasil tras el cruce de Ismael Baouf al peligroso Luighi. Sin embargo, Marruecos desafío la decisión con la "tarjeta verde" y el juez Keylor Herrera terminó por revertir el cobro y además amonestar al brasileño por simulación.

¿CREES QUE FUE PENAL O COBRÓ BIEN EL ÁRBITRO?



Tras la revisión del FVS, el referí decidió que Luighi fingió una falta y fue amonestado en el empate 0-0 entre Brasil y Marruecos#MundialSub20EnDPSORTS pic.twitter.com/MFH91iyDO1 — DSPORTS (@DSports) October 1, 2025

Marruecos logró algunas subidas, aunque sin precisión para culminar las jugadas. De todas maneras, abrieron la cuenta con un golazo: Othmane Maamma puso el 1-0 con una tijera a los 60'.

¡GOLAZOOOOO DE MARRUECOS!



Con una gran pirueta, Othmane Maamma puso el 1-0 ante Brasil #MundialSub20EnDPSORTS pic.twitter.com/LBUqdijMCM — DSPORTS (@DSports) October 2, 2025

El "Scratch" se cargó al ataque y en medio de sus embates llegó la segunda cifra para los "Leones del Atlas". Yassir Zabiri aumentó la ventaja marroquí a los 76' tras pase de Gessime Yassine.

¡GOOOOL DE MARRUECOS!



Tras una buena jugada colectiva, Yassir Zabiri puso el 2-0 ante Brasil #MundialSub20EnDPSORTS pic.twitter.com/JNrKuIXlVN — DSPORTS (@DSports) October 2, 2025

El final se encendió con el descuento de Brasil a los 90+1' gracias al penal marcado por el capitán Iago, posterior a una revisión en video por una mano de Fouad Zahouani que desvió sutilmente hacia el travesaño un cabezazo del activo Luighi.

¡GOOOOL DE BRASIL!



Desde los doce pasos, Iago Teodoro anotó el 1-2 ante Marruecos#MundialSub20EnDPSORTS pic.twitter.com/F0DqcdMtOb — DSPORTS (@DSports) October 2, 2025

La conquista sudamericana no bastó, pues Marruecos aguantó los 10 minutos de adición y estalló en júbilo con la llegada del pitazo final.

Respecto a Brasil, quedó con un solo punto, al igual que España, su rival en una verdadera final por la última jornada.

Argentina acompañó a Marruecos como las primeras selecciones con boletos asegurados a la próxima ronda, luego de haber vencido a Australia en Valparaíso.