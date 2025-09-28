Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Marruecos sorprendió a España en su debut por el "Grupo de la Muerte" del Mundial Sub 20

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Gessime Yassine fue la figura para el cuadro africano con asistencia y gol.

Marruecos sorprendió a España en su debut por el
La selección de Marruecos fue artífice de una de las sorpresas más resonantes en la primera fecha del Mundial sub 20 al imponerse con un 2-0 frente a una favorita España en el Estadio Nacional, consiguiendo así valiosos puntos en el complejo Grupo C.

El devenir del encuentro en el coliseo de Ñuñoa se inclinó desde el silbatazo inicial a favor del cuadro africano, pero la más clara acción ocurrió cuando Rayane Belaid (14') vio frustrado su ímpetu goleador por una heroíca intervención defensiva de Fouad Zahouani, justo sobre la línea del arco.

La tensa paridad se mantuvo inquebrantable hasta el complemento, cuando el marcador se rompió por Yassir Zabiri (54'), quien ya había avisado en la primera etapa y culminó una rápida transición tras una asistencia de Gessime Yassine.

Pocos minutos después, el elenco marroquí asestó el golpe definitivo después de un desborde incisivo por el flanco derecho de Othmane Maamma, lo que culminó en un centro quirúrgico que encontró a un atento Yassine (58').

El desenlace del partido se tornó dramático cerca de los descuentos, ya que Paco Gallardo solicitó la tarjeta verde ante un posible penal sobre Jan Virgili (78') en área africana. No obstante, la acción terminó siendo desestimada tras la revisión en el VAR.

Para colmo de males, los hispanos vieron cómo un gol les era anulado por fuera de juego (90+4'), después de que Rodrigo Mendoza intentara un pase en profundidad que encontró al mismo Virgili en posición antirreglamentaria.

Con esto, Marruecos se posicionó parcialmente como líder en el denominado "grupo de la muerte" a la espera de que Brasil, su próximo rival, se mida ante México esta misma jornada en el Nacional, a partir de las 20:00 horas.

Las + leídas
