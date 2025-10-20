Síguenos:
Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Messi envió emotivo mensaje a la sub 20 tras perder la final del Mundial

El capitán de la selección adulta usó sus redes sociales para saludar a los subcampeones.

Messi envió emotivo mensaje a la sub 20 tras perder la final del Mundial
En portada

Luego de la caída, ayer domingo, de la selección argentina sub 20 por 0-2 ante Marruecos en la final del Mundial de la categoría realizado en nuestro país, el capitán de la absoluta, Lionel Messi, le envió un mensaje a los jóvenes jugadores albicelestes.

El referente albiceleste usó sus redes sociales para publicar una historia en su cuenta de Instagram donde dejó un recado junto a una imagen de la insignia argentina junto a las tres estrellas.

"Cabeza en alto muchachos. Hicieron un torneo impresionante y aunque todos queríamos verlos levantar la Copa, nos quedamos con la alegría de todo lo que nos dieron y el orgullo de ver cómo defendieron la celeste y blanca con el corazón", escribió el campeón del mundo en Catar 2022.

Este fue el corolario para un Messi que se mantuvo muy atento al torneo, dado que también en redes celebró los triunfos ante México en cuartos de final y frente a Colombia en semifinales, y en ambos casos resaltó el nivel del equipo.

