Millán y su debut goleador con La Roja sub 20: "Pensé en mi viejo, gracias a él estoy acá"

Posterior a una victoria muy dramática de La Roja ante Nueva Zelanda en el inicio del Mundial sub 20, el volante Lautaro Millán se mostró orgulloso luego de anotar uno de los tantos de la victoria y se refirió a su decisión por jugar por Chile, descartando a Argentina.

"Es una sensación muy linda. Cuando hice el gol pensé en mi viejo, que debe estar en mi casa llorando, porque gracias a él estoy acá. Así que bueno, se lo dedico a él", comentó el futbolista que milita en Independiente de Avellaneda.

Seguido a ello, el futbolista explicó los motivos de su presencia en el combinado nacional y no en la "Albiceleste": "'Nico' Córdova se interesó mucho en mí y por eso también estoy acá. Con eso, mis compañeros me recibieron de la mejor manera".

Finalmente, Millán anticipó el duelo frente a Japón por la segunda fecha del Grupo A: "Vamos a trabajar la semana. Se nos viene una selección como Japón que ganó. Tenemos otra batalla".