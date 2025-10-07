"Mis mejores deseos": Gianni Infantino le dedicó palabras al Mundial sub 20

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ausente aún de la Copa del Mundo sub 20 que se está realizando en nuestro país, le dedicó palabras al evento y a las 16 selecciones que se instalaron en los octavos de final del torneo.

"¡Ha llegado a su fin la apasionante fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2025 en Chile! ¡Mis mejores deseos para todas las selecciones que se han clasificado para los octavos de final y muchísimas gracias a todos los equipos participantes!", escribió el ítalo-suizo en su cuenta personal en Instagram.

