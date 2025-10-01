Mundial Sub 20: Cuba sorprendió con épico empate ante Italia en Valparaíso

La selección de Cuba dio una de las sorpresas de la jornada en el Mundial Sub 20 que se celebra en Chile, al cosechar un épico empate 2-2 ante Italia en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso, por la segunda fecha del Grupo D.

El conjunto europeo, favorito para quedarse con la victoria ante la modesta selección caribeña, llegó a estar 2-0 arriba en el tablero, con goles de Andrea Natali (14') y Jamal Iddrissou (31'), pero su panorama cambió radicalmente al final de la primera parte.

Idrrissou dejó su rol de goleador para ser "villano", ya que fue expulsado por doble tarjeta amarilla, dejando con 10 a los italianos, faltando todo un tiempo por jugar (45+3').

En la segunda parte, los jóvenes de la Azzurra decidieron refugiarse para proteger el resultado y los cubanos aprovecharon para lanzarse con todo en busca de la remontada.

Figuras claves fueron Jade Quiñones, quien lideró la ofensiva; y Michael Camejo, quien con dos penales (en el 70' y 87') hizo historia para su país y firmar el 2-2 ante Italia.

Con el resultado, Italia quedó líder del Grupo D, con cuatro puntos, uno más que Argentina, que jugará esta noche ante el colista Australia. Cuba, en tanto, quedó tercero, con una unidad.

El Grupo D se cerrará el sábado, con duelos en simultáneo a las 20:00 horas (23:00 GMT). Italia enfrentará a Argentina en un clásico mundial en Valparaíso, y Cuba se medirá ante Australia en el Estadio Nacional.