Mundial Sub 20: Paraguay y Corea del Sur repartieron puntos en Valparaíso

Paraguay y Corea del Sur igualaron sin goles en el estadio "Elías Figueroa Brander" de Valparaíso, en partido válido por la fecha 2 del Grupo B de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA.

Con este resultado, Paraguay y Ucrania lideran la zona con 4 puntos, mientras que República de Corea y Panamá suman una unidad.

La tercera y última fecha del Grupo B se disputará en simultáneo este viernes 3 de octubre a las 17:00 horas (20:00 GMT): Corea enfrentará a Panamá en Valparaíso, mientras que Paraguay se medirá ante Ucrania en el Estadio Nacional de Santiago.