Nicolás Córdova: "Esperamos mejorar porque el nivel de Japón es superior al de Nueva Zelanda"

En la previa del segundo duelo por la fase grupal en el Mundial sub 20, el técnico Nicolás Córdova repasó el rendimiento de La Roja con Nueva Zelanda y anticipó lo que será el cruce ante Japón, rival al que calificó mejor que a los oceánicos.

"Es un rival muy complejo. Son equipo dinámico que también pelean por la posesión y atacar a la profundidad. Será un partido donde vamos a tener que estar con las líneas cortas. Habrá que tener mucha paciencia porque es un equipo que cubre los espacios", comenzó mencionando.

Seguido a ello, añadió "Nos preparamos demostrando lo que podía pasar. Lamentablemente la mayoría de estos jugadores tiene pocas vivencias a este nivel y, con un poco más de fineza, seguramente hacíamos un mejor partido. Esperamos mejorar porque el nivel de Japón es superior al de Nueva Zelanda".

"Les mostramos a los jugadores que hay distintas formas de defender y de atacar, por lo que presenta el rival. Eso no es un escenario que dependa de mí, sino del propio juego. Se dice 'el técnico los echó para atrás' y no existe eso", argumentó.

Finalmente, Córdova repasó su trabajo completo en otras categorías de la selección al decir: "La Sub 17 lleva nueve entrenamientos y muchas veces nos encontramos en Quilín con Sebastián (Miranda). Ahí replicaremos el modelo de la Sub 20, en el que acostumbramos a trabajar en la mañana y luego en la tarde. Incluso la selección mayor hizo lo mismo que hacemos con las juveniles".