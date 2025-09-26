Nicolás Córdova palpitó el debut en el Mundial Sub 20: Queremos reencantar a la gente

Nicolás Córdova, técnico de La Roja, anticipó el duelo ante Nueva Zelanda en el estreno en el Mundial Sub 20 que se celebrará en nuestro país y afirmó que esperan dar una buena presentación y poder "reencantar" a los hinchas chilenos, en el contexto de los malos resultados que ha sufrido el equipo nacional adulto en los últimos años.

"Ha llegado el día, estamos muy contentos de todo lo que hemos vivido en este proceso, hemos visto como ha crecido el equipo y los jugadores. El día de manaña (sábado) será distinto, esto es otro contexto, otras sensaciones, es un Mundial, y creo que el ambiente será diferente", fueron las primeras declaraciones de Córdova en el punto de prensa oficial de la FIFA.

"Queremos ganar y partir el Mundial con una gran presentación. Que se compita desde el primer minuto, que se vea la intención de querer ganar el partido, mostrar ganas de ir por los tres puntos, de reencantar a la gente, a partir de todo lo que ha pasado en los últimos años, es una linda oportunidad para que suceda", agregó.

Finalmente, abordó la oportunidad de jugar a estadio lleno en el Nacional, una experiencia nueva para los jóvenes del equipo.

"Vamos a ser local, hay una responsabilidad distinta, pero nos hemos preparado de la mejor manera, es un grupo sano, se han dejado entrenar y educar, y estamos muy tranquilos con el proceso", sentenció.

El debut de Chile en el Mundial Sub 20 será ante Nueva Zelanda, en la primera fecha del Grupo A, a las 20:00 horas (23:00 GMT) de este sábado en el Estadio Nacional, y lo podrás seguir en nuestras plataformas.