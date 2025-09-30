Nicolás Córdova y la derrota contra Japón: El equipo estuvo a la altura de competir

Pese a la frustrante derrota por 2-0 a manos de Japón en la segunda fecha del Mundial sub 20, Nicolás Córdova, DT de La Roja, vio el vaso medio lleno respecto al desempeño de sus jugadores y tomó con tranquilidad lo que será un reñido cierre del Grupo A, con Egipto como último rival.

"En líneas generales, el partido estuvo bastante parejo. Ellos tuvieron, quizás, alguna ocasión un poco más en las contras", señaló tras el encuentro con los nipones en el Nacional.

El entrenador expuso: "Sabíamos que iba a ser un rival muy complejo y el equipo estuvo a la altura de competir. Por ratos nosotros tuvimos la pelota e hicimos el juego, por ratos fue de ellos".

"Creo que el equipo mostró un gran orden. Independiente de ir abajo en el marcador, fueron (adelante). A preparar bien el próximo partido, que es fundamental", indicó.

"Se gana con goles. Fuimos muy imprecisos dentro del área, esas situaciones que sobre todo tiene 'Pancho' (Rossel). Pero así son los goleadores, hoy no estuvo certero", complementó, reconociendo la falta de efectividad de sus atacantes.

Por otra parte, el adiestrador nacional mostró su preocupación por los dos penales en contra, que se sumaron al sufrido en el debut con Nueva Zelanda: "Es mucho, no es normal. Haciendo dos penales se hace mucho más difícil y en el segundo error, nos hacen el 2-0 y nos costó mucho más".

Respecto a la última fecha ante Egipto, Córdova optó por desdramatizar la necesidad del triunfo: "Es un partido de fútbol. Tenemos que salir y ganar. Todos los días no jugamos cosas. No es algo que me mueva lo que se juega, lo importante es que preparemos bien el equipo".

Finalmente, consultado sobre la lesión que sufrió Emiliano Ramos en el cierre del primer tiempo, Córdova indicó que "mañana se hará exámenes y esperemos en que está. Ojalá no sea nada para largo".