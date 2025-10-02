Nicolás Córdova y las críticas a su proceso: La evaluación la encuentro injusta

Nicolás Córdova, técnico de La Roja, anticipó el crucial duelo ante Egipto en el cierre del Grupo A del Mundial Sub 20 y abordó las críticas en su contra, tras la derrota con Japón, señalando que la evaluación a su proceso es "injusta".

"Las métricas que tienen ustedes (los medios) son distintas a las de nosotros. Nosotros evaluamos espacios, dónde juega el equipo. La realidad es que con Japón fue un partido súper parejo, ellos tuvieron 12 llegadas, nosotros 10. Tuvimos el 63 por ciento de posesión y ellos el 37. Le quitamos lo mejor que tienen, la velocidad de los pases. Ellos tuvieron el 63 por ciento de efectivadad de pases, y nosotros 87. Tiramos 38 centros contra 10. No pueden decirme que no hay una propuesta. Es súper injusto lo que están haciendo", explicó Córdova en el punto de prensa de la FIFA este jueves.

En la misma línea, indicó que "efectivamente no ganamos, eso se acepta, hay que trabajar mucho, pero de ahí decir que no hay propuesta, que no hay trabajo, eso es porque tienen una métrica de evaluación distinta a la nuestra".

Córdova también apuntó a la diferencia en que trabaja el fútbol joven en Japón respecto a Chile.

"Estamos hablando también, y eso es otro tema a evaluar, contra un proyecto que lleva 25 años. Estos chicos entran a los 8 o 9 años a la selección de Japón y les enseñan a jugar fútbol, y nosotros llevamos dos años con ellos, en un fútbol que tiene medio abandonado el fútbol joven", comentó.

"La evaluación la encuentro injusta, la acepto porque es lo que hay, pero la verdad no le doy mayor importancia, porque sé que lo que estamos haciendo es a largo plazo y estamos haciendo un muy buen proceso, en algún momento va a aparecer, lo garantizo", expresó.

Respecto al rival, Egipto, Córdova indicó que "es un equipo súper físico, se ha visto que tiene falencias en la última línea. Es un partido de Mundial, apretado. A pesar de haber perdido los dos partidos, ha jugado de dos maneras distintas, el primero contra Japón estuvieron replegados, y después contra Nueva Zelanda empezaron a apretar mucho. Ha sido complejo evaluar qué tipo de partido van a presentar".

Finalmente, Córdova remarcó que "estoy seguro de lo que estamos haciendo. Los chicos están motivados, lamento las bajas de Emiliano (Ramos) y Matías (Pérez), y qué mejor que por fin depender de nosotros mismos. La oportunidad la tenemos latente, tenemos que hacer un buen partido para quedarnos los puntos".

El partido entre Chile y Egipto será a las 20:00 horas (23:00 GMT) de este viernes en el Estadio Nacional y lo podrás seguir en nuestras plataformas.