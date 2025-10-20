Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago17.8°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

"No somos hermanos": Ruggeri cargó contra los chilenos tras la final del Mundial sub 20

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El otrora defensor trasandino puso el grito en el cielo por el apoyo que recibió Marruecos en su triunfo ante Argentina.
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El exfutbolista trasandino Oscar Ruggeri lanzó incendiarias palabras contra los hinchas chilenos luego de la derrota argentina ante Marruecos en la final del Mundial sub 20, apuntando a los nacionales por la conexión con el equipo africano y los entreveros con la Albiceleste durante el torneo.

"A los chicos de la selección juvenil, un saludo a todos. Y hay que acordarse, después los chilenos nos dicen cosas a nosotros. Todos los partidos en contra, pero en contra mal", señaló al cierre del programa ESPN F90.

"Nunca nos ayudaron con equipos europeos, con equipos de otros lugares... Después, dicen: 'No. Somos hermanos'. No, no somos hermanos", agregó justo antes del fin del espacio, bajo las risas del resto de panelistas.

Ruggeri no reparó en que durante el campeonato el equipo argentino incurrió en diversas provocaciones al público chileno.

El delantero trasandino Alejo Sarco enrostró los tres mundiales adultos de Argentina en Valparaíso y Gianluca Prestianni desafió a los críticos señalando que tener a la gente en contra era "cábala".

Incluso, antes de subirse al avión para abandonar el país, los jugadores cantaron "Chileno, te vamos a matar. Chile no va al mundial", pese a que algunos trataban de pedirles silencio.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada