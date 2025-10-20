"No somos hermanos": Ruggeri cargó contra los chilenos tras la final del Mundial sub 20

El exfutbolista trasandino Oscar Ruggeri lanzó incendiarias palabras contra los hinchas chilenos luego de la derrota argentina ante Marruecos en la final del Mundial sub 20, apuntando a los nacionales por la conexión con el equipo africano y los entreveros con la Albiceleste durante el torneo.

"A los chicos de la selección juvenil, un saludo a todos. Y hay que acordarse, después los chilenos nos dicen cosas a nosotros. Todos los partidos en contra, pero en contra mal", señaló al cierre del programa ESPN F90.

"Nunca nos ayudaron con equipos europeos, con equipos de otros lugares... Después, dicen: 'No. Somos hermanos'. No, no somos hermanos", agregó justo antes del fin del espacio, bajo las risas del resto de panelistas.

JAJSJAJSJA QUÉ HACE RUGGERI PUTEANDO A LOS CHILENOS POR ALENTAR A MARRUECOS



Saludó a los chicos de Argentina sub 20, pero se acordó de Chile y dijo de todo jajsjajaj, los odia pic.twitter.com/HS368r8Bo9 — SpiderCARP 🤟🏻🕷️ (@SpiderCarp23) October 20, 2025

Ruggeri no reparó en que durante el campeonato el equipo argentino incurrió en diversas provocaciones al público chileno.

El delantero trasandino Alejo Sarco enrostró los tres mundiales adultos de Argentina en Valparaíso y Gianluca Prestianni desafió a los críticos señalando que tener a la gente en contra era "cábala".

Incluso, antes de subirse al avión para abandonar el país, los jugadores cantaron "Chileno, te vamos a matar. Chile no va al mundial", pese a que algunos trataban de pedirles silencio.