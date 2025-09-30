Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Otra preocupación para La Roja Sub 20: Matías Pérez también se lesionó en el partido contra Japón

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El defensor presentó molestias en el tiempo agregado del duelo.

La Roja lamentó otra lesión más en el partido ante Japón en el Mundial Sub 20. Además de Emiliano Ramos, quien salió llorando al final de la primera parte, también presentó molestias físicas el defensa Matías Pérez antes del término del partido de la segunda fecha del Grupo A.

Cuando se jugaba el tiempo agregado en el Estadio Nacional, el defensor de inmediato acusó un "pinchazo" en una de sus piernas, moviéndose con dificultad, generando de inmediato la preocupación del técnico Nicolás Córdova.

Fue reemplazado por Milovan Celis (90+3') y quedó también en duda para el duelo clave que tendrá La Roja, por la clasificación a octavos de final, este viernes desde las 20:00 horas (23:00 GMT) ante Egipto en el Estadio Nacional.

