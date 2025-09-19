Prensa brasileña: Sampaoli frustró llamado de Iván Román para el Mundial sub 20

El defensor Iván Román fue uno de los grandes nombres que se quedaron fuera de la nómina de La Roja para el Mundial sub 20 y la prensa brasileña apuntó a la llegada de Jorge Sampaoli a Atlético Mineiro como factor clave para su ausencia.

Pese a que el exPalestino se perdería la fase de grupos por un castigo de tres partidos, Nicolás Córdova lo incluyó en la lista preliminar de convocados. Sin embargo, Globo Esporte señaló que el club denegó la cesión del jugador.

Al ser fuera de una fecha FIFA, los equipos no tienen la obligación de liberar a sus futbolistas para integrarse a las selecciones. Según el referido medio, el Mineiro no reveló el motivo del veto, aunque el antiguo DT, Cuca, sí estaba de acuerdo en dejar a Román acudir a La Roja.

En esa línea Rede 98 directamente nombró a Sampaoli como incidencia, debido a un sistema de tres defensores que haría necesaria la presencia de Román en el equipo.

El argumento es que el "Galo" tiene seis zagueros en su plantel, pero Ruan Tressoldi está recuperándose de una lesión y otros dos defensores apenas se están sumando al primer equipo desde la serie sub 20, por lo que Román asoma para tener mayor continuidad.

El periodista Igor Assunçao coincidió con esa versión, asegurando que Sampaoli solicitó expresamente la permanencia de Román en las filas de Atlético Mineiro.