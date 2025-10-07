Rossel y la eliminación ante México: El resultado fue muy adulterado, merecíamos algo más

Juan Francisco Rossel, capitán de La Roja sub 20, abordó la dura eliminación del Mundial en Chile ante México, por 4-1 en octavos de final, y, aunque hizo frente a las falencias del equipo, opinó que la selección tuvo una actuación que merecía un marcador menos abultado.

"Tristeza, frustración, creo que es evidente. También siento que el resultado fue muy adulterado. En los primeros 20 minutos creo que nos merecíamos algo más, los sometimos, los teníamos metidos en el arco y ellos llegan una vez, patean y gol", señaló tras el partido.

"Es chocante, es frustrante también, pero bueno, nos tenemos que sacar esto rápido. Va a costar, pero tenemos que sacarnos esto y la revancha la vamos a estar esperando", continuó.

El delantero admitió que "en la fase ofensiva nos faltó el gol. En lo personal me faltó por ahí tener un poco más de calma, tomar mejores decisiones. Y atrás, quizás un poco de concentración. Fueron detalles, fueron jugadas muy puntuales que ellos nos convirtieron. Creo que esas son las cosas a mejorar".

Sobre las críticas –especialmente al DT Nicolás Córdova– Rossel señaló que "no sabíamos lo que se estaba hablando. Nosotros sabemos lo que trabajamos en el día a día del equipo. No escuchamos mucho lo de afuera. No nos afectó".

Respecto a los dos años de proceso bajo las órdenes de Córdova, el jugador dijo que "ha sido positivo. El profe y el cuerpo técnico trabajan muy bien, por eso ellos también están en la adulta ahora. No tengo dudas de que se va a ir notando de a poco lo que ellos plantean.

"Creo que vamos por buen camino. Obviamente no fue el resultado que queríamos, pero vamos a seguir trabajando", añadió, junto con señalar que independiente de si pudo haber afectado o no jugar sus amistosos previos sin público, "es fútbol, uno está preocupado de ganar el partido y no de cuánta gente hay", expresó el hombre de Universidad Católica.

De todas maneras, Rossel agradeció el apoyo del público a lo largo de la participación nacional: "Todos los partidos llenaron el estadio, nos apoyaron siempre. También sé que ellos (hinchas) buscan resultados y nosotros también. Fue triste cómo se dio, pero les prometemos que vamos a volver".