Shirel, Los Miserables y Los Ramblers animaron la inauguración del Mundial Sub 20 en Chile

El Mundial Sub 20 Chile 2025 tuvo su ceremonia inaugural antes del partido de La Roja y Nueva Zelanda, con una presentación musical en el Estadio Nacional protagonizada por Los Ramblers, Los Miserables y la artista urbana Shirel, cantante del tema oficial del torneo.

Los primeros en cantar fueron Los Ramblers, cantando una versión nueva del mítico "Rock del Mundial", tema que quedó inmortalizado en la Copa del Mundo que se celebró en Chile en 1962.

Bonita inauguración del Mundial Sub 20 Chile 2025. Qué lindo es ser testigos de este momento, una nueva Copa del Mundo de fútbol en nuestro país. Qué sea una linda fiesta deportiva y que nuestro seleccionado haga un buen papel, necesitamos una alegría. 🇨🇱 #VamosChile pic.twitter.com/iuaLqqBRHf — Juan Zamorano Farias (@JuanZamoranoF) September 27, 2025

Después fue el turno de Los Miserables, que cantaron el mítico tema "El Crack", de su recordado disco "Pasión de Multitudes".

Finalmente, Shirel cantó ante las miles de personas en el recinto de Ñuñoa "El alma en la cancha (olé, olé, olé), la canción oficial de la Copa del Mundo Sub 20 en Chile.