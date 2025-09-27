Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

Shirel, Los Miserables y Los Ramblers animaron la inauguración del Mundial Sub 20 en Chile

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La presentación musical fue antes del partido entre La Roja y Nueva Zelanda.

Shirel, Los Miserables y Los Ramblers animaron la inauguración del Mundial Sub 20 en Chile
El Mundial Sub 20 Chile 2025 tuvo su ceremonia inaugural antes del partido de La Roja y Nueva Zelanda, con una presentación musical en el Estadio Nacional protagonizada por Los Ramblers, Los Miserables y la artista urbana Shirel, cantante del tema oficial del torneo.

Los primeros en cantar fueron Los Ramblers, cantando una versión nueva del mítico "Rock del Mundial", tema que quedó inmortalizado en la Copa del Mundo que se celebró en Chile en 1962.

Después fue el turno de Los Miserables, que cantaron el mítico tema "El Crack", de su recordado disco "Pasión de Multitudes".

Finalmente, Shirel cantó ante las miles de personas en el recinto de Ñuñoa "El alma en la cancha (olé, olé, olé), la canción oficial de la Copa del Mundo Sub 20 en Chile.

 

 

