Ucrania y Paraguay sellaron el pase a octavos en el Grupo B del Mundial sub 20

El Grupo B de la Copa Mundial sub 20 Chile 2025 se definió con partidos en simultáneo este viernes, con Ucrania y Paraguay asegurando su presencia en los octavos de final de la cita planetaria.

Los representantes de UEFA se quedaron con el grupo tras vencer a los sudamericanos, que pese al traspié en la última fecha lograron quedar por encima de Corea del Sur, conjunto que derrotó 2-1 a Panamá y tendrá que esperar para saber el desenlace de los otros grupo.

Los surcoreanos se pusieron contra los "canaleros" con gol de Hyun-Min Kim a los 24'. En el segundo tiempo tuvieron que remar en Valparaíso para retomar la ventaja, con anotación de Shin Min-Ha (58') poco después del descuento panameño anotado por Kevin Méndez (52').

Sin embargo, el resultado en el marcador en Santiago impidió el festejo asiático. Si bien Ucrania concretó la victoria con anotaciones de Maksym Derkach (46') y Matviy Ponomarenko (80'), el descuento paraguayo de César Miño (69') fue clave en la tabla.

Ucrania pasó como puntero. En tanto, Paraguay quedó igualado a cuatro puntos con Corea del Sur en el segundo puesto, ya habían empatado entre si y además quedaron con igual diferencia de gol (0), por lo que el conjunto albirrojo pasó a octavos por goles a favor; con uno más que los coreanos.

De esta manera los "Tigres de Oriente" tendrán que esperar por un eventual cupo dentro de los mejores terceros de grupo. Panamá quedó fuera con un solo punto.