Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

[VIDEO] La Roja se despidió del Mundial Sub 20 con gol del honor de Rossel ante México

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El capitán de Chile se sacó las ganas con su remate en el epílogo del encuentro.

[VIDEO] La Roja se despidió del Mundial Sub 20 con gol del honor de Rossel ante México
Juan Francisco Rossel, capitán de La Roja, pudo sacarse las ganas en el Mundial Sub 20 y anotó el gol del honor (88') en la derrota por 4-1 ante México, en el duelo de octavos de final que marcó la eliminación de Chile en el torneo.

Revisa el gol de Rossel: 

