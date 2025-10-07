[VIDEO] México asestó dos estocadas más a La Roja Sub 20 con doblete de Hugo Camberos

México volvió a golpear a la débil defensa de La Roja en los octavos de final del Mundial Sub 20, con un doblete de Hugo Camberos (80' y 85'), quien estiró a 4-0 la ventaja de los aztecas en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

Revisa los dos goles de Camberos a La Roja:

¡GOLEADA EN VALPARAÍSO!



Mella respondió bien en primera instancia, pero Camberos no perdonó debajo del arco y anotó 3-0 para México sobre Chile. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/RrYwXCvCjM — DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 8, 2025