Fútbol | Mundial sub 20
[VIDEO] México asestó dos estocadas más a La Roja Sub 20 con doblete de Hugo Camberos
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El cuadro azteca golpeó a la débil defensa de Chile en Valparaíso.
México volvió a golpear a la débil defensa de La Roja en los octavos de final del Mundial Sub 20, con un doblete de Hugo Camberos (80' y 85'), quien estiró a 4-0 la ventaja de los aztecas en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.
Revisa los dos goles de Camberos a La Roja:
¡GOLEADA EN VALPARAÍSO!— DSPORTS Chile (@DSportsCL) October 8, 2025
Mella respondió bien en primera instancia, pero Camberos no perdonó debajo del arco y anotó 3-0 para México sobre Chile. #MundialSub20EnDSPORTS pic.twitter.com/RrYwXCvCjM
DOBLETE DE HUGO CAMBEROS EN MENOS DE 5 MINUTOS.— Momentos Sublimes de Chivas (@MomentosSubCDG) October 8, 2025
pic.twitter.com/vEmcomZrq5