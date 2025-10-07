Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Mundial sub 20

[VIDEO] México asestó dos estocadas más a La Roja Sub 20 con doblete de Hugo Camberos

Autor: Cooperativa.cl

El cuadro azteca golpeó a la débil defensa de Chile en Valparaíso.

[VIDEO] México asestó dos estocadas más a La Roja Sub 20 con doblete de Hugo Camberos
México volvió a golpear a la débil defensa de La Roja en los octavos de final del Mundial Sub 20, con un doblete de Hugo Camberos (80' y 85'), quien estiró a 4-0 la ventaja de los aztecas en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

Revisa los dos goles de Camberos a La Roja: 

