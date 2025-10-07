[VIDEO] México estiró la ventaja ante La Roja en el Mundial con un derechazo de Iker Fimbres

La selección de México estiró a 2-0 la ventaja sobre La Roja en los octavos de final del Mundial Sub 20, con un golazo de derecha del volante Iker Fimbres en el Estadio "Elías Figueroa" de Valparaíso.

En el minuto 66, México apagó todo el ímpetu que había mostrado Chile en el segundo tiempo, y tras una gran jugada colectiva, Fimbres recibió el pase de Elías Montiel, se perfiló y desde la medialuna soltó el remate de diestra, superando la cobertura del arquero Sebastián Mella.

Revisa el gol de México: